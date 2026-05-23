神奈川・逗子市にある潮が引いた海岸で、ウニを拾い集める人々の姿がカメラにとらえられた。狙いは食材ではなく、海藻を食べ尽くして海の環境を悪化させる“磯焼け”対策だ。子どもたちも宝探しのように夢中になり、大量のウニを取り除いていた。潮の引いた海で“ウニ探し”神奈川・逗子市で17日、2人の子どもが手をつないで向かったのは、潮の引いた海だ。人々は地面を掘っていたようだが、潮干狩りではない。地面を掘っていた少