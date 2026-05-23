モラハラ夫から逃げ出すため、新居を探していた知人。それを知った夫が不動産屋に乗り込み──筆者の知人から聞いたお話を紹介します。 モラハラ夫 私は30代のパートで働く主婦です。結婚してから気づいたのですが、私の夫はいわゆる“モラハラ夫”でした。 「俺が食わせてやっている」「お前は俺の管理下にあるんだ」「たったそれっぽっちの稼ぎしかないくせに、でかい顔するな」 そんな言葉を言われ続けているう