今シーズンは最下位という下馬評を覆して現在セ・リーグトップを走るヤクルトスワローズの快進撃を2026年5月22日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演したタレントの出川哲朗さんが解説した。ファンクラブ名誉会員第1号長年のヤクルトファンである出川さんはファンクラブ名誉会員第1号となっている。羽鳥慎一さんが「なぜ出川さんが1号なんですか」と聞く。出川さんは「逆に僕の方がWhyですよ。2号は村上春樹