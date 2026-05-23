伝説の歌手ジャニス・ジョプリンをモデルにした映画「ローズ」(1980年)でなどで知られ、歌手としても活躍するベット・ミドラーが、Netflixの新作アニメ映画「リリスとシンデレラのおとぎの王国」(原題：STEPS)でフェアリーゴッドマザーの声を担当する。アリス・ツーとジョン・リパが監督を務める同作は、悪役の観点から「シンデレラ」のストーリーを描く新作。では、アマンダ・サイフ