眞城美春、本来とは違うポジションも「ニコニコしてトレーニングしている」日テレ・東京ヴェルディベレーザは5月23日、アジアの頂点を懸けたAFC女子チャンピオンズリーグ（AWCL）決勝で北朝鮮のネゴヒャン女子蹴球団と対戦する。決戦を翌日に控えた22日、オンライン取材に応じたMF眞城美春は、「プレッシャーや緊張は少しあるけれど、ワクワクが勝っている」と、19歳らしいフレッシュな表情で大一番への胸中を明かした。WEリー