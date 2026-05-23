心肺機能とは運動中に心臓や血管、肺などが酸素を効率的に供給・利用できる能力のことです。新たな研究では、心肺機能に優れた人は不安が少ない傾向があり、ストレスのかかる状況下でも回復力が高いことが示されました。Cardiorespiratory fitness is associated with lower anger and anxiety and higher emotional resilience - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000169182600171XPeople with b