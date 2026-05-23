邦画の名匠・山田洋次氏（９４）の監督人生は６６年目に入った。「男はつらいよ」シリーズ終了後は、映画にとどまらず、演劇にも本格進出。現在、３０日に開幕する前進座９５周年公演で自身書き下ろしによる「お久文七恋元結」（東京・池袋サンシャイン劇場で６月７日まで）の稽古真っ最中だ。コメディー、喜劇の世界にこだわり続けてきたが、創作意欲を駆り立てるものは何か。その原点にあるのは、作品への熱い思いだけでなく、