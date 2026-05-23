7人組グループ・IMP.の横原悠毅が主演を務めるCINEMATIC STAGE『GINZA MIGHTY GUY』より23日、キービジュアルが公開され、全キャストが発表された。【写真】CINEMATIC STAGE『GINZA MIGHTY GUY』キャスト陣本作は、小林旭主演で1959年から63年に6作上映した人気シリーズ映画『銀座旋風児（ギンザマイトガイ）』の第1弾『二階堂卓也・銀座無頼帖 銀座旋風児』の設定を東京・銀座から近未来都市「第47アークGINZA」へ大胆にアレ