毎年恒例、『2026年サンリオキャラクター大賞』が今年も開催。サンリオキャラクター大賞【公式】Xでは、“#サンリオなつかしグッズ”として各キャラクターの懐かしいグッズたちが紹介されており、ファンばかりか「子どもの頃に持ってた！」「懐かしすぎる!!」など、おおいに盛り上がっている。【画像】「これ持ってた！」「涙出そう…」サンリオなつかしグッズの数々■キャラクターのなつかしグッズを投稿、意外にも大反響だった