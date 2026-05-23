韓国の10人組ボーイズグループ・xikersが、6月5日、12日、19日の3週にわたって、テレビ朝日系音楽バラエティー『M:ZINE（エンジン）』（毎週金曜深1：30〜深1：50 ※関東ローカル）に出演する。日本のバラエティーに本格的に出演するのは初めてとなる。【ライブ写真】ソロショットも…初の日本単独公演を成功させたxikers（2023年）xikersは、KQ ENTERTAINMENTに所属する10人組ボーイズグループ。グループ名の「xikers（サイ