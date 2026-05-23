俳優の磯村勇斗と、韓国の人気グループ・2PMのメンバーで俳優としても活躍するオク・テギョンがダブル主演を務めるNetflixシリーズ『ソウルメイト』のメイキング映像が公開された。【動画】Netflix『ソウルメイト』メイキング映像動画配信サービス「Netflix」で独占配信中の本作は、ベルリン、ソウル、東京の3都市を舞台に、孤独を抱えた2人の青年・琉（磯村）とヨハン（テギョン）が、“ソウルメイト”としてひかれ合いながら