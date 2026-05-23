サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が22日深夜放送のテレビ朝日「しくじり先生俺みたいになるな！！」（金曜深夜0・45）にゲスト出演。素行不良のどん底キャリアから日本代表としてブラジルW杯に出場する“奇跡の逆転”キャリアを振り返る場面があった。少年時代からサッカーの天才児だった柿谷氏。無双していたサッカー少年は、高校1年生の時にセレッソ大阪史上最年少でプロ契約を勝ち取った。同期には1つ年上の香川真