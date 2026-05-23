BTSが、米国カリフォルニア州スタンフォード・スタジアムで公演を行った際に訪れたピザ店が、全米中で話題となった。FOX2ニュースなど、多くのメディアが21日までに報道した。メンバーV（ヴィ、30）が、16日公演のステージ上で「次にスタンフォードに来たら、おいしいそのピザをまた食べよう。スタンフォードのピザ最高」とコメントし、ファンがそのピザ店を探して特定し、大挙して集まった。米芸能メディア「People」が後日、その