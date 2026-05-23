エンゼルス傘下３Ａのソルトレークに在籍するクリス・テイラー外野手が２２日（日本時間２３日）、現役を引退した。ＭＬＢ公式が公示した。テイラーは２０１６年途中にマリナーズからドジャースへ移籍。意外性のあるパンチ力を秘めた貴重なユーティリティープレーヤーとして２度のワールドシリーズ制覇に貢献した。契約最終年の昨季は２０試合の出場で打率・２００。昨年から続く打撃不振を改善できず５月にＤＦＡ（事実上の戦