俳優の松田悟志が23日までに自身のXを更新。21日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』でチャンピオンとなった色鉛筆画を投稿した。【写真】「すごすぎる完成度」絶賛の声続々…『プレバト!!』満点優勝を飾った色鉛筆画今回の色鉛筆コンクールは「一番好きな人気チェーン店の一番好きな料理」というお題で、光宗薫、田中道子、真凛、くっきー！（野性爆弾）、eyeron、犬山紙子、松田悟志、小松利昌ら8人が激突した。そんな中で「しゃ