■MLBブルワーズードジャース（日本時間23日、アメリカン・ファミリー・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのブルワーズ戦に“1番・DH”で先発出場。4回の第2打席で8試合連続となる安打を放った。2ボール2ストライクからの6球目、ブルワーズの先発・L.ヘンダーソン（24）のチェンジアップを捉え、右前に運んだ。投打二刀流出場した21日のパドレス戦