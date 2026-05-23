愛犬たちの前で『おて』と手を差し出した結果…。自分の可愛さを絶対に理解している『あざとい行動』が話題になっているのです。 悶絶必至！何度も繰り返し見たくなるあざと可愛いその光景は記事執筆時点で124万回を超えて表示されており、3.5万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：『おて』と犬たちに手を出した結果→『うまくできるかな』と思っていたら…想定外な『尊い行動』】 2匹の犬の前に『おて』