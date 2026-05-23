ガールズロックバンド Lonesome_Blueが、キングレコードよりメジャー再デビュー。また、今夏にフルアルバムをリリースする。 （関連：harmoe、TrySail、Lonesome_Blue……ユニット／バンドで拡張する女性声優たちの表現） Lonesome_Blueは、“声優×ROCK”のハイブリッドガールズバンドとして2022年にデビュー。本情報は、5月22日に東京 浅草花劇場で開催されたワンマンライブ『L