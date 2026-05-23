北海道・旭川東警察署は2026年5月22日、自称・愛知県に住む杉田正弘容疑者（34）を詐欺の疑いで逮捕しました。警察によりますと、杉田容疑者は2026年5月19日、金融機関の職員を名乗り、旭川市内に住む80代の女性の自宅を訪れたということです。「キャッシュカードが古いので新しいカードと交換する」などと言って女性からキャッシュカードを受け取り、口座から現金50万円を引き出した疑いが持たれています。女性