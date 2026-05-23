ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が22日までにインスタグラムを更新。音羽は「どんな夜にする？」とつづり、花柄のランジェリー姿を披露した。この投稿に「本当に美しいです」「かわいい〜」「世界で一番熱い夜」などのコメントが寄せられている。音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「