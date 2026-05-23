女優の内田理央（34）が22日、インスタグラムを更新。韓国のアイドル風メイクに反響が寄せられている。内田は「先日韓国で憧れのアイドル体験して来ました」と報告。「凄くない？！？！？！？！自分じゃないみたい！！！！！！！！！！！！」とつづり、韓国のアイドル風のメイクをした姿を公開した。この投稿に「一瞬誰かわからんかったー」「アイドルりおちゃん美しいし、可愛すぎる」「透明感すごすぎます…！！」「美しすぎま