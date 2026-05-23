グラビアアイドルの藍野りな（25）が22日、インスタグラムを更新。水着ショットを公開した。「急に寒くなって寒暖差で身体がビックリしてる」とつづり、ピンクのビキニ姿を披露した。「皆も風邪ひかないようにね。謎の風邪流行ってるみたいだから」と呼びかけ、「冬服閉まったのに寒すぎる」とハッシュタグを付けて記した。この投稿に「めっちゃスタイルいい！」「めっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。藍野は東京都出