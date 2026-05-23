グラビアアイドルの緒方咲（31）が22日までにインスタグラムを更新。ジムのパーソナルトレーニングについてつづった。緒方は「更なる高みを目指すために」と書き出し、＠ttgym_officialさんのパーソナルは、まだ数回しか通ってないのに効果がすごすぎて、完全にクセになりつつあります」と明かし、おへそチラ見せのジムウェア姿を披露した。そして「さきちぃは、追い込んでほしい派なんだけど、追い込み方のバランスが天才的。毎