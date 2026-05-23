お笑いコンビ、千鳥のノブ（46）が22日、インスタグラムを更新。24日に放送されるTBS系バラエティー「愛と知識とのんとノブ」で、女優のんとともに司会を務めることを報告した。ノブは「特報！特報！のんさんと司会しました！」と報告。のんとのツーショットを公開した。「ワクワクとキラキラで浮かれて楽しんでたら最後天罰喰らいました！！是非観てください！」と呼びかけ、「5月24日日曜日15時から“愛と知識とのんとノブ”MBS