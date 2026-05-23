「BLEACH」の黒崎一護、「キングダム」の信役などで知られる声優の森田成一（53）が22日までにXを更新。14日に43歳で亡くなった声優の藤原貴弘さんへの思いをつづった。森田は「藤原貴弘くんの訃報に触れ、驚きと共に、とてつもなく残念でならない」と吐露。続けて「『BLEACH』『KINGDOM』をはじめ、さまざまな作品でマイクを共にした。見た目の豪快さとは裏腹に、とても細やかで丁寧な演技をする、すごく真面目な役者さんだった。