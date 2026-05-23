◆米大リーグヤンキース―レイズ（２２日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのゲリット・コール投手（３５）が２２日（日本時間２３日）、本拠地・レイズ戦で今季初登板し、６回７２球を投げて、２安打無失点、２奪三振の好投を見せて勝利投手の権利を持って降板した。２３年サイ・ヤング賞右腕が戻ってきた。コールは昨年右肘トミー・ジョン手術を受けて全休。この日が２４年１０月３０日（同３１日）のワー