タレントの武田久美子（５７）が娘から借りたドレスを着た姿が反響を呼んでいる。２３日までに自身のインスタグラムを更新し、「＃ｇｉａｎｎｉｖｅｒｓａｃｅの旧邸宅レストランに行って来ました」と複数ショットを公開。「娘から贈られた新しい＃ｌｏｕｉｓｖｕｉｔｔｏｎを持って彼女のドレスを借りて」と、胸元が大きく開いた黒のキャミソールワンピース姿を披露している。続けて「９０’ｓはＶｅｒｓａｃｅばかり着てい