ももいろクローバーZの百田夏菜子（31）が22日までにインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。百田はクマとイヌのスタンプを添えて最新ショットを公開した。クマのもこもこスリッパを履いて体育座りをする様子や、デコルテあらわな自撮りショットや、愛犬の姿などを披露した。この投稿に「アンニュイな夏菜子ちゃんステキ」「なんて可愛いの」「世界でいちばんかわいいよ」「写ってるもの全部が可愛くて癒しです！！」など