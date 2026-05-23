◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（２２日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、敵地・ブルワーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５点ビハインドの４回先頭で迎えた２打席目には、先発右腕ヘンダーソンから甘く入ったチェンジアップを巧みに右前に運び、チーム初安打で今季最長８試合連続安打をマークした。２試合連発の