Gカップのコスプレーヤーで、グラビアアイドルの赤羽もも（30）が22日、インスタグラムを更新。踊り子のコスプレに反響が寄せられている。赤羽は「踊り子」とつづり、アラビア風の踊り子の衣装でほっぺハートポーズをする姿を公開した。この投稿に「かわいい」「セクシー」「こんなに下乳が綺麗な女性がいるなんて」などのコメントが寄せられている。