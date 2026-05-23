結婚や出産などのお祝いをいただいたとき、内祝いをいくらくらいで用意したらいいか悩まれる方も多いと思います。「内祝いは半返しでないといけない」といわれることもあるでしょうが、本当にそうでしょうか。 そこで本記事では「内祝いとは何か？」「内祝いは『半返し』でないといけないのか？」について解説します。内祝いを贈る場面や相場についても解説していますので、ぜひ最後までお読みください。 内祝いと