【新華社太原5月23日】中国山西省長治市沁源（しんげん）県の通洲集団留神峪（りゅうじんよく）炭鉱で22日午後7時29分（日本時間同8時29分）、ガス爆発があり、23日午前6時までに8人の死亡が確認された。事故発生時、坑内では247人が作業していた。201人が無事に避難し、現在は残る38人の救助活動が続けられている。事故原因は調査中という。県応急管理局が明らかにした。