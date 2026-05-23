ソフトバンクは23日、育成左腕のアレクサンダー・アルメンタ投手（21）の支配下登録会見を行った。背番号は「135」から2桁の「34」に決まった。27日の巨人戦（東京ドーム）で、プロ初登板初先発する見込み。ドジャースでの10年間で128勝を挙げたメキシコのレジェンド左腕・フェルナンド・バレンズエラと同じ背番号をもらった。MLB6球団でプレーしメキシコ出身投手で最多173勝を誇った。21歳だが当然ながらアルメンタは知ってい