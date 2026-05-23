歌手の西野カナ(37)が23日までに自身のインスタグラムを更新。ツアーグッズを紹介した。「今回のツアーグッズ可愛いすぎる」と書き出した西野。「Tシャツは両方Sサイズ、ベースボールシャツはMサイズを着てるよ」「Tシャツは後ろをヘアゴムでしばって中に入れ込んで、ミニ丈で着てみた」と説明した。「スパンコールのスカートを合わせるのが個人的に気に入ってるけど、デニムは間違いなく合うし、ホワイトデニムも夏っぽくて