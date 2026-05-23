交通系ICカードなどのキャラクターデザインでお馴染みのイラストレーター・坂崎千春さんが描くキュートなペンギンたちが、今度は「空」へと飛び立ちます。日本空港ビルデング株式会社は5月22日より、羽田空港限定ペンギングッズの販売を開始しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■テーマは「空・旅・日本」トートバッグやマグカップなど普段使いしやすいラインナップ今回の限定グッズは「空・旅・