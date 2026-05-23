All About ニュース編集部は2026年4月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント出演の春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。各テレビ局で春ドラマが放送中で、多くのSTARTO ENTERTAINMENT所属のタレントたちが出演しています。かっこいい俳優ばかりで、視聴者を喜ばせているところです。それでは、「春ドラマでかっこいいと思うSTARTO社タレント」ランキングの結果を見ていきましょう。【10位までの