言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、自然の中で暖や明かりを得るための営み、食卓でおなじみのヘルシーな定番食材、そして人の成長やキャリアを表す言葉という、多角的な視点から3つの表現を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□びしら□□た□□あげヒント：