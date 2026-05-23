イタリアの名門ミランは現地５月22日、2026-27シーズンの新ホームユニホームを発表した。新ユニは、チームカラーである赤と黒を基調とした伝統的な縦縞デザインが特徴。クラブは公式サイトで、次のように説明している。「太く力強い赤と黒のストライプが復活し、前面から背面まで大胆に配されている。白のショーツと黒のソックスを組み合わせた、長年クラブを象徴してきたスタイルだ。このストライプは単なる模様ではない。