◇ナ・リーグドジャース−ブルワーズ（2026年5月22日ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのブルワーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で快音を響かせ、8試合連続安打をマークした。0−5の4回、先頭で迎えた第2打席は2ボール2ストライクからの6球目、相手先発・ヘンダーソンの外角チェンジアップに上手くバットを合わせ、右前にチーム初安打を運んだ。初回の第1打席は