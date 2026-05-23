女優の手塚理美（64）が23日までに自身のインスタグラムを更新し、次男で俳優の手塚日南人（30）の舞台を観劇したことを明かし、2ショットを披露した。「舞台観劇5/20から幕が開いた次男の舞台を昨日、観劇して参りました」と書き出し、デニムジャケットにストローハット姿の自身と、Tシャツ姿の日南人の親子ショットをアップ。「一緒に観劇して下さった皆様、雨の中ありがとう御座いました」と感謝を記し、「日南人君、千