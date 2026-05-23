ドジャース専門メディア「ドジャースネーション」は２２日（日本時間２３日）に「ドジャースが日本人のスター選手、阪神の佐藤輝明内野手（２７）をスカウトしている」と報じた。昨季は４０本塁打、１０２打点でセ・リーグ２冠王に輝き、今季は２２日の時点で打率３割７分５厘、１２本塁打、３６打点で?３冠王?と無双している。雨天中止になった２１日の広島戦（甲子園）にメッツ、エンゼルス、ダイヤモンドバックス、カブス、