エンゼルス傘下マイナー３Ａのソルトレーク・ビーツは２２日（日本時間２３日）、クリス・テーラー外野手（３５）が現役引退となったことを発表した。テーラーは１４年に遊撃手としてマリナーズでメジャーデビュー。１６年途中にはドジャースに加入した。内外野で多くのポジションを守れるユーティリティープレーヤーとして１７年からはドジャースのレギュラーに定着。２０年のワールドシリーズ制覇にも貢献した。だが、大谷