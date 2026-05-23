22日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）に登場した元プロ野球選手にネットでは反響が寄せられた。【番組カット】「だいぶ久しぶり？」依頼のために登場した元プロ野球選手「プロ野球選手でも尿意MAXなら打ち取れる？」では、「一度でいいから、プロ野球選手を打ち取りたい！」という大阪府の男性（26）が依頼者として登場。「どんな一流の選手でも、尿意には勝てないのではないか