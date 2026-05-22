学芸大学のベトナム雑貨カフェ「333（バーバーバー）」が、アジアブランドに特化したコンセプトストア「Bababa - 333（バーバーバー）」として5月23日にリニューアルオープンする。【画像をもっと見る】同店の坂野高広オーナーは、ベトナムをはじめとしたアジアを訪れ、山岳民族などが作り出す民芸品や日用品に潜むエネルギーに魅了されたことから前身となる333を2018年にオープン。カフェとアジア各国の食器を扱うショップを