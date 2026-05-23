（CNN）中国東北部山西省・長治市の炭鉱で22日夜、ガス爆発が発生し、少なくとも8人が死亡、38人が地下に閉じ込められている。中国国営メディアが明らかにした。新華社通信は先に、炭鉱内の二酸化炭素濃度が「基準値を超えた」と報じていた。新華社通信によると、長治市にある当該の炭鉱では救助活動が続けられている。爆発は現地時間午後7時30分に発生し、当時247人の作業員が地下にいた。新華社通信によると、23日午前6時（現地