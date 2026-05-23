マイナーリーグの公式サイトは22日（日本時間23日）、ドジャースなどで活躍したクリス・テーラー外野手（35）を現役引退選手として公示した。テーラーは2012年のMLBドラフト5巡目（全体161位）でマリナーズに指名され、14年にメジャーデビュー。16年シーズン途中にトレードでドジャースに加入して以降は昨季途中まで長くプレーを続けた。複数ポジション守れるユーティリティー選手としてチームに貢献し、20、24年と2度、ワール