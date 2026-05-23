「ブルワーズ−ドジャース」（２２日、ミルウォーキー）ドジャースが初回に一挙４失点のビッグイニングを作られた。今季、抜群の安定感を誇っていたロブレスキーがまさかの炎上。ロバーツ監督は渋い表情を浮かべ、ベンチは重苦しいムードに包まれた。いきなり連打を浴びて無死一、二塁のピンチを背負った左腕。ここでコントレラスに左翼席へ確信の一撃を浴びて締まった。さらに勢いは止まることなく５番・ボーンから３連打で