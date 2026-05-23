サッカーのU―17（17歳以下）アジア・カップは22日、サウジアラビアのジッダで決勝が行われ、日本が中国に3―2で勝ち、2大会ぶり5度目の優勝を果たした。前半に3点を挙げ、後半は2失点したが振り切った。チーム3点目を決めた北原（FC東京）が、大会6ゴールで得点王と最優秀選手（MVP）に輝いた。日本は11〜12月にカタールで行われるU―17ワールドカップ（W杯）の出場権を得ている。（共同）