三井不動産、三井不動産ビルマネジメント、日本橋室町エリアマネジメントは7月、親子で楽しくSDGsを学び体験できるイベント「夏のわくわくキッズフェス 2026」を、東京ドームシティと日本橋エリアの2拠点で開催する。東京ドームシティプリズムホール会場昨年開催時の様子同イベントは、夏休みスタート直後の計5日間にわたって開催。企業や地域店舗などによる約52のワークショップを通じ、子どもたちに仕事への興味や未来の可能性