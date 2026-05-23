夕食の献立を考えるのが億劫な日や、弁当のおかずを時短で用意したい日には、「冷凍食品」を活用するといいかも。【業務スーパー】には、ストックしておける500g入りの「冷凍食品」が登場しています。簡単調理で食卓に並べられたり、弁当のおかずに使えたりする冷凍食品は、いざという時の心強い味方になってくれるはず。気になる人は、さっそく業務スーパーをチェックしてみて。 大容量でアレンジも楽し